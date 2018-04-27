Дональд Трамп заявил, что не подарил подарок своей супруге Мелании, день рождения которой был 26 апреля, поскольку слишком занят.

Об этом президент США сказал в эфире телеканала Fox News.

Отвечая на вопрос, что он подарил на 48-й день рождения Мелании Трамп сказал следующее:

"Ну, мне лучше не делать этого, потому что я могу нарваться на неприятности. Но я купил ей красивую открытку и красивый букет цветов. Знаете, я слишком занят, чтобы бегать и искать подарки", - сказал Трамп.

Пресс-служба первой леди не сообщила, как она отпраздновала день рождения. В публичных мероприятиях в этот день Мелания не участвовала.

Напомним, что 15 апреля Дональд Трамп заранее начал поздравлять супругу с днем рождения, а между тем первой леди США только 26 апреля исполнилось 48 лет. Подписчики сайта Трампа и Майка Пенса получили письмо, в котором лидер Белого дома назвал Меланию "своей опорой и фундаментом, потрясающей матерью и исключительной женой".

Как сообщала "Страна", во время официального визита в США французского президента Эммануэля Макрона и его жены Бриджит Мелания Трамп опять продемонстировала, что между супругами не все хорошо. Дональд пытался взять свою жену за руку, однако, у нее был свой взгляд на "нежности".