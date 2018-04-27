Трамп оставил Меланию без подарка на день рождения
Дональд Трамп заявил, что не подарил подарок своей супруге Мелании, день рождения которой был 26 апреля, поскольку слишком занят.
Об этом президент США сказал в эфире телеканала Fox News.
Отвечая на вопрос, что он подарил на 48-й день рождения Мелании Трамп сказал следующее:
"Ну, мне лучше не делать этого, потому что я могу нарваться на неприятности. Но я купил ей красивую открытку и красивый букет цветов. Знаете, я слишком занят, чтобы бегать и искать подарки", - сказал Трамп.
Пресс-служба первой леди не сообщила, как она отпраздновала день рождения. В публичных мероприятиях в этот день Мелания не участвовала.
Напомним, что 15 апреля Дональд Трамп заранее начал поздравлять супругу с днем рождения, а между тем первой леди США только 26 апреля исполнилось 48 лет. Подписчики сайта Трампа и Майка Пенса получили письмо, в котором лидер Белого дома назвал Меланию "своей опорой и фундаментом, потрясающей матерью и исключительной женой".
Как сообщала "Страна", во время официального визита в США французского президента Эммануэля Макрона и его жены Бриджит Мелания Трамп опять продемонстировала, что между супругами не все хорошо. Дональд пытался взять свою жену за руку, однако, у нее был свой взгляд на "нежности".