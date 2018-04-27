Во Львовской области нетрезвый водитель сбил патрульного на пешеходном переходе и попытался скрыться.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовской области на своей странице.

Вечером 26 апреля, около 22:00, на стационарном посту вблизи города Стрый автомобиль Mazda CX-5, двигаясь в направлении Львова совершил наезд на освещенном нерегулируемом пешеходном переходе на полицейского. После столкновение автомобиль проехал еще около 100 метров, после чего остановился. Водитель попытался скрыться. Примерно через четверть часа, 53-летний водитель вернулся на место происшествия.

Фото: facebook.com/lvivpolice

У него обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат экспресс-теста показал 1,5 промилле, после чего он согласился поехать в больницу. Уже в больнице водитель отказался проходить освидетельствование. По заключению врача, человек находился в состоянии опьянения.

Фото: facebook.com/lvivpolice

21-летний рядового полиции после оказания первой неотложной домедицинской помощи доставлен в Стрыйскую районную больницу. Его состояние оценивают как средней тяжести. По предварительной информации, у патрульного закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, рваная рана ноги, ушиб грудной клетки. Полицейский проходит дальнейшие обследования.

Ранее "Страна" сообщала, что под Львовом пьяный прокурор насмерть сбил пешехода.

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