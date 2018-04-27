Утром 27 апреля восстановленного накануне в должности экс-главу ГосЧС Сергея Бочковского охранники не пускают на рабочее место. Об этом сообщает Укринформ.

Бочковский прибыл на свое место работы в сопровождении адвоката, однако попасть в кабинет не смог. Его защитник Игорь Федоренко сообщил, что сотрудники службы не допускают Бочковского на место работы.

Фото: ukrinform.ua

В свою очередь в ГосЧС заявили, что Бочковского допустят к работе после соответствующего решения правительства:

"В соответствии с действующим законодательством, пока не будет выполнена вся процедура, не будет соответствующего решения Кабинета министров, мы не можем допустить Бочковского к месту работы", - отметил представитель кадрового управления службы.

Также в комментарии журналистам сторона защиты сообщила о том, что они сейчас готовят обращение в суд по факту незаконного задержания Бочковского.

Отметим, что сейчас председатель ГосЧС Украины Николай Чечеткин не находится на рабочем месте, потому что находится в командировке.

Как сообщала "Страна", накануне Окружной адмиснуд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабмина Украины об увольнении Сергея Бочковского, которого подозревают в крупном хищении, с должности главы ГосЧС Украины.

Бочковского подозревают в использовании служебного положения и нанесении ущерба государству на сумму свыше 6,5 миллионов гривен. Речь идет, в частности, о фальсификации документов, незаконном выделении резервных денег на госзакупки и непрозрачные тендеры.