В ночь на 27 апреля в Днепре полиция задержала троих мужчин, которые пытались ограбить котельную, где хранились дорогие аккумуляторы, которые питают вышку мобильного оператора.

Об этом Информатор сообщает с места события.

ЧП произошло на улице Дементьева, 10.

Один из мужчин пытался убежать от патрульных, а когда его догнали, предложил взятку. Свою свободу и молчание правоохранителей он оценил в $1000.

Фото: dp.informator.ua

"На территории котельной сработала сигнализация. Когда приехали на место, мы увидели автомобиль Volkswagen с маркировкой Синельниковского молокозавода. В салоне находились двое мужчин. Третьего нашли в помещении, где хранились аккумуляторы. Он пытался от нас скрыться, но нам удалось его догнать. После этого он предложил сделку: $1000 за то, что мы его отпустим. Всех злоумышленников задержали", — рассказал старший лейтенант Александр Щербина.

Задержанный жаловался на плохое самочувствие, а потому правоохранители вызвали на место "скорую помощь". Медики осмотрели мужчину.

Фото: dp.informator.ua

Сотрудник котельной, дежуривший ночью, рассказал, что в помещении, которое пытались ограбить, хранятся аккумуляторы, необходимые для работы вышки мобильного оператора Lifecell. Каждый из аккумуляторов стоит от 7 до 12 тысяч гривен.

По словам правоохранителей, один из задержанных мужчин имел судимость. Он получил 1 год условно за угон автомобиля.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Детали и подробности инцидента выясняются.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре задержали банду, которая вынесла из Ощадбанка сейф и два ноутбука.

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