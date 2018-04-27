В пятницу, 27 апреля, в киевском метро на станции "Политехнический институт" сработала пожарная сигнализация.

Как сообщает "Обозреватель", инцидент произошел около 8:15. На станции наблюдалось задымление и сильный запах гари, при этом движение поездов не останавливалось.

По предварительной информации, причиной стала поломка поезда у станции "Вокзальная"

Напомним, что под Киевом хулиганы забросали электричку камнями и разбили голову машинисту. Это не единственный такой случай на участке Немешаево - Ирпень. Так, с начала апреля на перегоне Ирша-Тетерев Киевской неизвестные трижды забросали камнями поезд №706 Перемышль - Киев.

Как сообщала "Страна", в Киеве остановки метро будет объявлять новый голос. Когда зазвучит "новый голос" пока точно неизвестно. Понятно, что озвучка станций метро будет изменена в 2018 году.