Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал больше не будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными запусками, которые северокорейская сторона обычно проводила ранним утром.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Я буду следить за тем, чтобы не будить вас рано", - отметил Ким Чен Ын, комментируя ядерные испытания, проводимые КНДР.

Однако, Ким Чен Ын точно не указал, можно ли отнести это заявление к обещанию Пхеньяна прекратить ядерные испытания.

В издании отмечают, что до этого северокорейский лидер казался несколько напряженным. Но после того, как пересек демаркационную линию и вступил на территорию Южной Кореи, напряжение исчезло.

После двухчасовых переговоров был объявлен перерыв на обед. Ким Чен Ын отправился на северокорейскую сторону деревни Пханмунджом.

Сегодня глава КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретились в пограничном пункте Пханмунджом и пожали друг другу руки. Такая встречала стала исторической, поскольку лидеры стран встретились впервые за 65 лет.

ранее "Страна" сообщала, что историческое рукопожатие. Как впервые встретились лидеры двух Корей и что из этого выйдет.

Также завершился первый раунд переговров лидеров КНДР и Южной Кореи.