Роскомнадзор удалил из реестра запрещенных сайтов IP-адреса Яндекса, ВКонтакте,Одноклассников, Facebook, LiveInternet и Yahoo, которые были включены туда сегодня ночью.

Об этом сообщает vc.ru.

В частности, IP-адрес 87.240.129.133, принадлежащий ВКонтакте, сейчас не числится в реестре. По данным сайта Downdetector, с полуночи примерно до часу ночи резко возросло число жалоб пользователей соцсети на отсутствие доступа.

Всплеска жалоб на сбои в работе Яндекса Downdetector не зафиксировал.

С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В черный список стали попадать и IP-адреса, которые могли использоваться для обхода блокировок, причем многие из них принадлежат сторонним сервисам.

Напомним, что в России начался сбой в работе Viber из-за блокировки Telegram.

Как сообщала "Страна", в России заблокировали IP-адреса Google, которые пытались обойти блокировку Telegram.