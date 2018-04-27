Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых в уголовном производстве по факту нанесения ущерба ОАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (ГПЗКУ) - экс-главу корпорации Петра Вовчука и бизнесмена российского происхождения Алексея Федорычева.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Вовчука разыскивают по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) и ч.4 ст.368 (получение взятки).

Федорычева разыскивают по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 чт.369 (дача взятки), ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.3 ст.209 (отмывание денежных средств) УК.

Фото: nabu.gov.ua

Федорычев и Вовчук фигурирует в деле о хищении 295 тыс. тонн кормового ячменя в 2014 году. Тогда Государственная продовольственно-зерновая корпорация заключила четыре контракта с Lirtavis Enterprises LTD и Somerton Business Limited на поставку ячменя в Саудовскую Аравию.

Напомним, что глава продовольственно-зерновой корпорации Украины Гавриш ушел в отставку.

Как сообщала "Страна", в Государственной зерновой компании продолжается эпидемия покушений.