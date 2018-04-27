В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что борются с проявлением различной дискриминации, отвечая на обвинения 57 американских конгрессменов в финансировании Украиной антисемитизма.

Об этом в МВД заявили в ответ на запрос Радио Свобода.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков считает недопустимым, чтобы в современной Украине кого-то из украинских или иностранных граждан дискриминировали, запугивали или преследовали за принадлежность к другому вероисповеданию, нации или культуры. Все подобные преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию правоохранительных органов", – заявили в МВД.

В ведомстве напомнили, что в октябре 2017 года Национальная полиция разоблачила организованную преступную группировку, которая, по данным следствия, в течение 2016-2017 годов осуществляло нападения на дипломатические учреждения, иностранные организации, памятники архитектуры и культовые сооружения на территории государства с "провокационной целью подрыва дружественных отношений" Украины с иностранными партнерами, в частности, США, Польшей, Венгрией, Израилем.

В МВД утверждают, что на счету группировки, "координация действий которого происходила с территории России, в целом семь "преступных эпизодов": осквернение синагог и памятников, организация взрывов на территории посольств, консульств, в местах религиозного паломничества и публичных местах.

В министерстве также отвергают обвинения в адрес военного подразделения Национальной гвардии Украины, который конгрессмены назвали "неонацистским батальоном "Азов".

"Этот профессиональный подразделение является одним из наиболее мотивированных и боеспособных, с первого дня вооруженной агрессии России противостоит ей на фронте, защищает суверенитет и территориальную целостность нашего государства, функционирует в четком соответствии с законами, боевых и дисциплинарных уставов военных формирований Украины и имеет героическую победную историю, в частности освобождения от пророссийских оккупантов города Мариуполя", – отметили в ведомстве.

В МВД заявили, что удивлены упоминанием министра внутренних дел Арсена Авакова, в частности после завершения его визита в Соединенные Штаты.

"Во время него состоялся ряд встреч высокого уровня министра с руководством Государственного департамента США, переговоров с конгрессменами и сенаторами, подписан с директором ФБР рамочное соглашение о сотрудничестве. Во время этих переговоров американская сторона выражала поддержку процесса реформ МВД Украины и подчиненных структур, который осуществляет министр Аваков", – рассказали в ведомстве.

Министерство обещает предоставить "все необходимые разъяснения".

"Надеемся, что Государственный департамент США отреагирует на обращение группы конгрессменов и соответствующим образом проинформирует их о позиции украинской стороны по этому поводу", – подчеркнули в МВД.

Ранее "Страна" сообщала, что сенаторы США упрекнули Украину в антисемитизме и почитании нацистских коллаборантов.

Группа из 57 американских конгрессменов обратились к Госдепартаменту США с просьбой о дипломатическое давление на Украину и Польшу из-за "финансируемый государством" антисемитизм.

Проявлением антисемитизма и прославлением нацистских коллаборационистов в Украине, по мнению конгрессменов, является кампания 2017 года, поддерживающая УПА, украинского Института национальной памяти, переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича, а также деятельность "неонацистского батальона Азов", который должен быть распущенными, а не включенным в состав Нацгвардии, считают авторы заявления. Также конгрессмены указали на причастность министра внутренних дел Арсена Авакова к деятельности этого подразделения.

Также автор антисемитской статьи в тернопольской газете заявила, что писала лишь о фактах.