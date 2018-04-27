В Киеве правохранители задержали мошенников, которые специализировались на изготовлении поддельных дипломов о высшем образовании и прочих официальных документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

По предварительным данным, злоумышленники за 2015-2017 годы на незаконной деятельности заработали более 2 миллионов гривен. Фиктивные дипломы изготавливали в жители столицы в Днепровском районе. 

"Получение заказов на изготовление документов (дипломов бакалавра, магистра, доктора наук, аттестатов; свидетельств, государственных актов на право частной собственности на землю, свидетельств о браке и других официальных документов) происходило через отдельные веб-ресурсы, администрирование которых осуществлялось участниками преступной группы", - говорится в сообщении. 

Правоохранители во время обысков изъяли оборудование для изготовления поддельных официальных документов, большое количество бланков (заготовок), а также уже готовые для сбыта подделанные официальные документы.

Также обнаружено около 100 поддельных печатей государственных органов Украины, бывшего Советского Союза, Российской Федерации, а также частных и государственных субъектов предпринимательской деятельности. 

Сейчас правоохранители разыскивают лиц, которые пользовались услугами интернет-ресурсов и полученными поддельными документами.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 358 (подделка документов) УК продолжается.

Также отмечается, что злоумышленников проверяют на совершение преступлений, предусмотренных ст. 199 (изготовление, хранение и сбыт государственных ценных бумаг, голографических защитных элементов) и ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК.

 

 

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

 

Как сообщала "Страна", Генпрокуратура изучает не подделан ли диплом о высщем образовании премьера Владимири Гройсмана.

Также мы писали, что Шевченковский райсуд Киева освободил бывшего заместителя мэра Киева Владимира Бондаренко от уголовной ответственности за использование поддельного диплома об образовании.

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