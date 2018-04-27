Старобельский райсуд Луганской области продлил арест экс-депутата от Партии регионов Александра Ефремова еще на 2 месяца - до 25 июня.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Суд считает необходимым продлить меру пресечения Ефремову А.С. в виде содержания под стражей до 24 июня включительно", - сказал председательствующий судья Александр Пелых на заседании 26 апреля.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры. По мнению суда, Ефремов, находясь на свободе, может скрываться и угрожать свидетелям.

Следствие находится на стадии допроса свидетелей.

Напомним, что Александра Ефремова обвиняют в госизмене и действиях с целью изменения госграницы Украины, в организационном и другом содействии созданию и деятельности так называемой "Луганской народной республики". Сам Ефремов вину не признает.

Как сообщала "Страна", 18 апреля Старобельский райсуд Луганской области на заседание по делу экс-главы фракции Партии регионов и бывшего губернатора Луганской области Александра Ефремова допросил нардепа Олега Ляшко в качестве свидетеля.