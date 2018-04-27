На церемонию инаугурации Владимира Путина, намеченную на 7 мая, приедут около пяти тысяч гостей.

Об этом со ссылкой на источник в госструктурах сообщает "Интерфакс".

Собеседник агентства рассказал, что повторения сценария прошлой инаугурации, когда Путин проехал по пустынным улицам, не будет.

Он напомнил, что в 2012 году президент России в черном лимузине проследовал в Кремль по Кремлевской набережной и Васильевскому спуску. Проезд транслировался в прямом эфире. Тогда многие обратили внимание, что в момент проезда кортежа центр столицы был совершенно пуст.

"Нынешняя инаугурация будет отличаться от предыдущих и большим количеством гостей - их придет около 5 тысяч", - сообщил источник.

Среди приглашенных - участники избирательной компании, волонтеры.

"Инаугурация будет выдержана в рамках протокола. Ее сценарий был разработан в бытность президентом РФ Бориса Ельцина и с тех пор существенным корректировкам не подвергался. Исключение - место проведения мероприятия: Ельцин вступал в должность в Кремлевском Дворце съездов, а начиная с 2000, инаугурация проходит в Большом Кремлевском дворце", - сказал собеседник.

По традиции инаугурация проводится в полдень. За несколько минут до этого избранный президент прибывает в Кремль, проходит через Георгиевский и Александровский залы, в Андреевском зале поднимается на подиум, где уже находятся председатель Конституционного суда и главы обеих палат парламента. Затем произносит текст присяги, положив правую руку на специально изготовленный экземпляр Конституции.

Напомним, что российские выборы президента состоялись 18 марта 2018 года. Владимир Путин получил 56,2 млн голосов избирателей, или 76,66% после обработки 99% протоколов.

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