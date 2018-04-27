В пятницу, 27 апреля, Национальный банк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро подешевели.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Доллар стал дешевле на 4 копейки - до 26,23 грн.

Курс евро подешевел на 10 копеек - до 31,91 грн.

Российский рубль также подешевел - до 0,418 грн.

Напомним, что Национальный банк Украины в 2018 году продолжит выходить с интервенциями на межбанк с покупкой $5-10 млн в день, чтобы пополнить валютные резервы.

Как сообщала "Страна", в марте международные золотовалютные резервы Украины сократились на 1,2% - до $18,2 млрд.

Из международных резервов было оплачено $1,2 млрд для погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу Международного валютного фонда (МВФ), в том числе $562,3 млн - обслуживание по еврооблигациям правительства и $678,8 млн - обслуживание и погашение по ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.