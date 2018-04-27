В четверг, 26 апреля вечером Печерский суд Киева взял под стражу задержанного накануне подозреваемого в убийстве директора ООО "AQ Пластик" Сергея Захарчука.

Это 42-летний ранее дважды судимый киевлянин. По официальной версии речь идет об обычной "бытовуха".

Якобы Захарчук 6 марта вышел из своего дома на Лютеранской и направлялся к припаркованному во дворе автомобилю. В это время, по версии правоохранителей, озвученной нашими источниками в МВД на условиях анонимности, якобы у директора произошел конфликт с двумя наркоманами, искавшими закладки наркотиков возле его машины.

Якобы Захарчук первым затеял конфликт и пнул одного из наркоманов ногой в зад за то, что он отирался возле его джипа "Мерседес", припаркованного тут же во дворе. На этой почве возникла ссора в результате которой обиженный наркоман выхватил нож и пырнул бизнесмена в бедренную артерию на ноге. Захарчук от кровопотери скончался в карете "скорой"помощи.

По данным наших источников в МВД, версия о наркоманах, один из которых сейчас задержан, очень проста и если пойти путем наименьшего сопротивления на нее можно опереться.

Но, во-первых, у убийцы был сообщник, который до сих пор не установлен и не задержан. Во-вторых, есть некоторые данные что арестованный наркоман по биографии не совсем простой человек. Ранее служил в армейском спецназе, владеет навыками рукопашного и ножевого боя.

При этом оперативным путем было установлено, что в месте убийства "наркоман" общался по новой сим-карте только со своим сообщником тоже с новой "симкой". И после убийства Захарчука обе "симки"были потушены, то есть перестали использоваться, равно как и сами телефоны которые легко отследить по IMEI-коду мобильного терминала.

Все это никак не вяжется с версией о простых наркоманах.

В следствии уверяют, что нашли и изъяли нож, который убийцы бросили на месте преступления и на нем якобы даже есть пальцы арестанта. Тем более, что сам 42-летний задержанный и не отрицает бытовую версию - мол сам потерпевший на меня напал, пришлось отбиваться, а когда понял, что не справляюсь пустил в ход нож.

Наши источники в МВД не исключают, что таким образом задержанный просто покрывает организаторов этого преступления, поскольку согласно Единому реестру судебных решений, убитый Захарчук фигурировал в уголовных производствах по мошенничеству с крупными финансовыми ресурсами путем получения многотысячных валютных кредитов по поддельным документам в обеспечение заемов.

В одном случае он одолжил у банка 320 тысяч долларов,в другом банк ссудил ему 280 тысяч долларов.

Как видим с такой бизнес-деятельностью у Захарчука было немало врагов, которые и могли нанять киллеров и инсценировать убийство по бытовым мотивам.

Как сообщала "Страна", инцидент произошел на улице Лютеранской, 30, в самом центре правительственного квартала.