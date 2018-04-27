В пятницу, 27 апреля, в пограничном Панмунджоме, завершилась первая часть исторических переговоров между лидерами КНДР и Южной Кореи.

Об этом сообщает ТАСС.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели за столом переговоров полтора часа. После этого они отправились на раздельный обед.

Автомобиль с Ким Чен Ыном трусцой сопровождали двенадцать охранников.

После раздельной трапезы Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын примут участие в церемонии высадки сосны, символизирующей мир и процветание Корейского полуострова.

Затем они будут общаться с глазу на глаз в ходе небольшой прогулки без сопровождения.

Важнейшими темами намеченного саммита Севера и Юга станет ядерное разоружение и мир на полуострове. Саммит в Панмунджом может оказаться значительным шагом вперед в глобальных дипломатических усилиях по разрешению противостояния вокруг ядерной программы КНДР.

Напомним, что лидеры двух стран поприветствовали друг друга у демаркационной линии и обменялись рукопожатиями.

Ким Чен Ын стал первым главой КНДР, который пересек границу Южной Кореи. В гостевой книге в здании переговоров "Дом мира", он оставил надпись: "Сейчас начинается новая веха в истории, эпоха мира".

Как сообщала "Страна", на исторической встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином к столу будут поданы картофель, запеченная морская рыба, лапша и вино из азалий.