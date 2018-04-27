Завершился первый раунд переговров лидеров КНДР и Южной Кореи
В пятницу, 27 апреля, в пограничном Панмунджоме, завершилась первая часть исторических переговоров между лидерами КНДР и Южной Кореи.
Об этом сообщает ТАСС.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели за столом переговоров полтора часа. После этого они отправились на раздельный обед.
Автомобиль с Ким Чен Ыном трусцой сопровождали двенадцать охранников.
После раздельной трапезы Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын примут участие в церемонии высадки сосны, символизирующей мир и процветание Корейского полуострова.
Затем они будут общаться с глазу на глаз в ходе небольшой прогулки без сопровождения.
Важнейшими темами намеченного саммита Севера и Юга станет ядерное разоружение и мир на полуострове. Саммит в Панмунджом может оказаться значительным шагом вперед в глобальных дипломатических усилиях по разрешению противостояния вокруг ядерной программы КНДР.
Напомним, что лидеры двух стран поприветствовали друг друга у демаркационной линии и обменялись рукопожатиями.
Ким Чен Ын стал первым главой КНДР, который пересек границу Южной Кореи. В гостевой книге в здании переговоров "Дом мира", он оставил надпись: "Сейчас начинается новая веха в истории, эпоха мира".
Как сообщала "Страна", на исторической встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином к столу будут поданы картофель, запеченная морская рыба, лапша и вино из азалий.