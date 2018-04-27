Дональд Трамп, который уже не раз отменял визит в Великобританию после вступления в должность президента, может посетить Лондон в июле этого года.

Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает The Telegraph.

Президент США планирует встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II во время официального однодневного визита, который состоится 13 июля.

Также во время посещение Великобритании Трамп намерен провести переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Издание отмечает, что приезд президента США может вызвать массовые протесты, что и послужило причиной переноса визита Трампа ранее.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что визит Дональда Трампа в Великобританию, который был отменен в феврале, запланирован на начало октября этого года.

Как сообщала "Страна", Музей мадам Тюссо установил восковую фигуру президента США Дональда Трампа у здания будущего американского посольства в Лондоне. Это произошло после того, как хозяин Белого дома отложил визит в Британию, намеченный на февраль.