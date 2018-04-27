После блокировки Telegram Роскомнадзор внес IP-адреса ВКонтакте, Яндекса, Twitter, Facebook, "Одноклассников", Yahoo и Liveinternet, которые могли быть использованы для обхода блокировки, в реестр запрещенных сайтов.

О блокировке этих адресов сообщается в Telegram-канале RKNShowtime, который в автоматическом режиме отслеживает расширение перечня заблокированных ресурсов, сообщает "Коммерсант".

Это подтверждает и сайт Usher2.Club, собирающий данные о предоставляемых интернет-провайдерам выгрузках реестра запрещенной информации для ограничения доступа.

Создатель Usher2.Club, гендиректор хостинг-провайдера "Дремучий лес" Филипп Кулин рассказала, что всего блокировке подверглись около сотни IP-адресов.

В реестр, по его словам, также внесен так называемый сервер времени крупнейшей в России точки обмена интернет-трафиком MSK-IX. Сервер точного времени предназначен для синхронизации внутренних часов компьютеров и сетевого оборудования. В качестве источника синхронизации используется эталонный сигнал времени со спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.

"Если это умысел, то будет второй удар - уже по критичному: банковские связи, маршрутизаторы, система DNS", - считает Кулин, допуская, что это могли сделать не сотрудники надзорной службы.

"Думаю, это не они. Скорее всего, это взлом Роскомнадзора", - сказал он.

С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В черный список стали попадать и IP-адреса, которые могли использоваться для обхода блокировок, причем многие из них принадлежат сторонним сервисам.

Напомним, что в России начался сбой в работе Viber из-за блокировки Telegram.

Как сообщала "Страна", ученые России обвинили Роскомнадзор в неуклюжих действиях, потому что утрачен доступ к научным сайтам.