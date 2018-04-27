Сегодня ночью по киевскому времени произошла историческая встреча. У пограничной линии впервые за многие десятки лет пожали друг другу руки лидеры двух Корей.

Они поговорили и отправились на саммит, который проходит здесь же, на пограничном пункте Пханмунджом - обуждать перспективы объединения страны.

"Страна" собрала всю информацию о том, как впервые увиделись Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин.

Как встречались Мун и Ким

Два лидера встретились в прямом смысле слова у демаркационной линии, разделяющей полуостров на север и юг.

Ким в окружении своих помощников и охраны вышел из дверей северокорейского пограничного пункта, спустился по лестнице, отделился от своего сопровождения и один пошел к Муну, который уже ждал его на линии пересечения.

Первое рукопожатие было прямо через границу. Обменявшись парой фраз и улыбок, Мун пригласил Кима переступить через кордон и сфотографироваться на южной стороне. Тот согласился, а после предложил своему визави переступить на северную сторону. Вокруг засмеялись и начали аплодировать.

Во время фотографирования глава КНДР тяжело дышал и видимо был взволнован. По лидеру Южной Кореи волнения заметно не было.

После рукопожатий Ким и Мун перешли на южную сторону и отправились проводить свои первые переговоры.

Ким Чен Ын заявил на демаркационной линии заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей.

После обмена короткими любезностями, главы двух стран проследовали по красной дорожке к месту переговоров, по пути перезнакомившись с членами делегаций.

Позже появилось видео уже с самих переговоров. В течение дня главы корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

По итогам переговоров ожидается подписание совместного документа, который, надо думать, уже согласован.

Le sommet entre les deux Corées a commencé par un long monologue de Kim Jong-un. Il a rappelé que les attentes étaient très grandes avant cette rencontre et qu’il espérait ne pas les décevoir. Sa soeur, à sa gauche, prend des notes. #KoreaSummit pic.twitter.com/mETfK5jkUh — Yann Rousseau (@yannsan) 27 апреля 2018 г.

Примерно в шесть часов утра по Киеву первый раунд переговоров был окончен, и лидер КНДР уехал на свою северную сторону обедать. Во второй половине дня он вернется и продолжит общение с южнокорейским президентом.

Журналисты сняли видео, как Мерседес Кима уезжает на обед, а за ним бежит охрана.

La session de négociations du matin est terminée à Panmunjom. Kim Jong-un retourne déjeuner côté nord de la frontière. Il repart dans sa Mercedes customisée sans plaque. Ses 12 gardes du corps se font un petit jogging. Le leader nord-coréen repassera au Sud en début d’après-midi. pic.twitter.com/PHqDLlPVIg — Yann Rousseau (@yannsan) 27 апреля 2018 г.

Разрядка под вино из азалий

Ранее "Страна" сообщала, чем будут кормить лидеров двух Корей во время саммита.

Составители меню изучили вкусы лидеров, когда те были детьми, и решили пробудить нотку ностальгии. Так, на встрече будет подано швейцарское национальное блюдо "рести" – жареный в масле картофель.

Это блюдо было выбрано не случайно: оно призвано напомнить северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну об отрочестве, проведенном, согласно информации неофициальных источников, в одной из престижных школ Швейцарии.

Пхеньян никогда не подтверждал информацию о том, что Ким Чен Ын обучался в Швейцарии - об этом рассказали его учителя и соученики, знавшие будущего вождя под псевдонимом.

Второе блюдо, запеченная морская рыба "Джон Дори", будет подана южнокорейскому лидеру - в память о детстве Муна, проведенном в портовом городе Бусан.

Также участникам встречи предложат северокорейское национальное блюдо нэнмен (naengmyeon) - отварную тонкую лапшу, приготовленную из гречки и картофеля или сладкого картофельного крахмала. Это блюдо приготовит шеф Okryu Gwan - самой известной сети ресторанов КНДР и Китая.

Эти деликатесы высокопоставленные политики, которые обсудят проблему ядерного разоружения на Корейском полуострове, будут запивать ароматным вином, приготовленным из азалий.

Почему разделена Корея

Ситуация на Корейском полуострове, когда один народ на десятилетия оказался разделенным - это тяжелое наследие двух эпох: Второй мировой и "холодной" войн.

На территорию Кореи в 1945 году вошли советские и американские войска - чтобы выбить оттуда оккупировавших полуостров японцев. Советы закрепились на севере, американцы - на юге.

На подконтрольных себе частях полуострова союзники начали взращивать лояльных себе лидеров. С той лишь разницей, что позже "оперативное управление" на Севере было передано Китаю. А в 1949 году и советские, и американские войска покинули Корею. Но оставили на ее теле два образования, которые одинаково стремились к доминированию на всей территории полуострова. И даже зеркально записали это стремление в свои конституции.

Но, видно, у КНДР стремление было сильнее. Летом 1950 года северокорейская армия перешла границу Южной Кореи. И довольно быстро поставила под контроль 90% территории страны, включа ее столицу - Сеул.

Войска КНДР атакуют юг Кореи. 1950 год. Фото "Синьхуа"

Осенью США основательно "вписались" за Юг и начали контрнаступление. И помогли Южной Корее взять Пхеньян. После этого в конфликт открыто вмешались СССР и Китай, которые помогли КНДР отвоевать свою территорию назад. Война шла еще год, пока граница не была зафиксирована на 38-й параллели - где сегодня и встретились Ким с Муном.

Чего ждать от разрядки в Корее

Встречу лидеров двух Корей заранее благожелательно восприняли и в Пекине, и в Вашингтоне: накануне Ким Чен Ын встречался с новым главой Госдепа Джоном Болтоном. Что дает шансы на действительно результативные переговоры.

Хотя, конечно, ждать немедленного объединения двух стран "здесь и сейчас" - опрометчиво. Скорее всего, будут подписаны соглашения, которые зафиксируют момент разрядки и пропишут некую дорожную карту ее реализации.

Дело в том, что системы власти и экономики на Севере и Юге слишком разные, и скрестить их скорее всего не получится. Поэтому речь может идти сначала о каких-то интеграционных проектах - как экономических, так и демографических. На которых можно будет "обкатать" дальнейшее сближение.

Не стоит забывать, что КНДР вступила в переговоры с довольно сильной позиции. Пхеньян незадолго до переговоров с Сеулом объявил, что прекращает ядерные испытания. Но Север по-прежнему остается ядерным государством с относительно мощными вооруженными силами. Распускать которые у Кима нет никаких намерений. А значит - процесс договоренностей будет действительно трудным и полным взаимных уступок и компромиссов.

Срыв этого процесса мировые СМИ оценивают как маловероятный. Администрация Трампа намерена записать урегулирование в Корее на свой счет, и заинтересована если не в реальном объединении (которое может усилить позиции Китая в регионе), то в разрядке и остановке раздражающих Вашингтон ядерных испытаний.

В Пекине также не будут мешать процессу - пока КНДР выполняет свою роль экономического и политического союзника Китая. И по тому, как ведет себя Поднебесная, видно, что ни о какой "сдаче" Севера Югу речи не идет. Как нет и обратного процесса. Пока в корейских делах действительно торжествует Компромисс.