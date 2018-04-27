Армен Джигарханян, госпитализированный а Москве, пришел в себя после комы.

Об этом сообщает РБК.

Официальный представитель артиста Элина Мазур уточнила, что 82-летний артист провел в состоянии комы около часа. По предварительным данным, Джигарханян был госпитализирован из-за проблем с легкими.

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82-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Известен по ролям в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца". Народный артист СССР, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.

Напомним, что в окружении Джигарханяна подтвердили экстренную госпитализацию актера. "Срочная госпитализация и его состояние: последствие воспаления лёгких, которое он не долечил в январе", - рассказала юрист Элина Мазур.

Как сообщала "Страна", также в этом году Джигарханян был госпитализирован 31 января.