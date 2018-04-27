В мае из-за запуска Бескидского тоннеля поезда временно не будут следовать через Мукачево. Поезда в направлениях в Киев, Лисичанска, и Одессы будут отправляться из Ужгорода и следовать измененным маршрутом через станцию Сянки.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

По новому временному графику, ночной скорый поезд №46 Лисичанск - Ужгород с 19 по 24 мая ежедневно будет следовать до станции Львов и дальше без остановок через Самбор - Сянки. Прибытие в Ужгород с 20 по 25 мая в 14.00 (вместо 14.25).

Обратный поезд №45 Ужгород - Лисичанск с 20 по 24 мая будет отправляться из Ужгорода по графику - в 19.55, следовать во Львов без остановок через Сянки - Самбор, и дальше от Львова через Харьков в Лисичанск идти своим маршрутом и расписанием.

"Ночной экспресс" №17 Харьков - Ужгород отправлением из Харькова 19, 21 и 23 мая будет идти только до станции Львов (прибытие 4.48). Обратный поезд №18 отправится 20, 22 и 24 мая из Львова в 19.04.

На участке Львов - Ужгород - Львов в указанные даты поезд №17 /18 ходить не будет.

Строительство нового двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля началось в 2013 году, и согласно графиков должно было завершиться еще в 2016-м.

Бескидский тоннель проложен на расстоянии 30 метров слева от действующего. Новое сооружение длиной 1764,5 м, проходит на 182-метровой глубине от поверхности Бескидского хребта (781-807 м над уровнем моря).

Его оборудуют современными приборами рабочего и аварийного освещения, вентиляции, видеонаблюдения, контрольными датчиками определения уровня вредных газов, а также постоянного мониторинга внутреннего состояния тоннеля, средствами сигнализации и связи, пожарной безопасности и системой антикоррозионной защиты.

После завершения строительства нового тоннеля пропускная способность увеличится с 47 до 100 пар поездов в сутки и скорость прохождения тоннеля возрастет с 40 до 60 км/ч.

Напомним, что Кабмин выделил еще 737 млн гривен на строительство Бескидского тоннеля.

Как сообщала "Страна", ранее ожидалось, что первые поезда по тоннелю в Карпатах пустят в 2017 году.