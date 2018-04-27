В пограничном пункте Панмунджом начались переговоры главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Лидеры двух стран поприветствовали друг друга у демаркационной линии и обменялись рукопожатиями.

Ким Чен Ын стал первым главой КНДР, который пересек границу Южной Кореи. В гостевой книге в здании переговоров "Дом мира", он оставил надпись: "Сейчас начинается новая веха в истории, эпоха мира".

Фото: twitter.com/XHNews

Саммит в Панмунджом станет третьим, который состоится после войны 1950-1953 годов, и может оказаться значительным шагом вперед в глобальных дипломатических усилиях по разрешению противостояния вокруг ядерной программы КНДР. Предыдущие переговоры состоялись в Сеуле в 2000 и 2007 годах.

Важнейшими темами намеченного саммита Севера и Юга станет ядерное разоружение и мир на полуострове. После первого этапа переговоров, стороны пойдут на обед отдельно, а северокорейский лидер со своей делегацией вернется на свою сторону границы. На церемонии после обеда лидеры посадят сосну с почвой и водой из обеих стран, что будет символизировать "мир и процветание".

Как сообщала "Страна", на исторической встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином к столу будут поданы картофель, запеченная морская рыба, лапша и вино из азалий.