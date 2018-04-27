Синоптики обещают дождливый день сегодня
В пятницу, 27 апреля, синоптики обещают дожди во всех регионах, кроме запада. Днем от +13 до +25. Теплее всего сегодня на востоке и юге.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе переменная облачность без осадков. Днем +16…+19.
На севере дождь, днем +13…+18.
В центре осадки возможны в Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях. Днем +16…+19.
На востоке дождь, днем +17…+25.
На юге дождь, днем +20…+25.
В Киеве 27 апреля дневная температура составит +16…+18. Днем дождь.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 23 па 30 апреля.
Как сообщала "Страна", синоптики обещают теплый май и "африканскую" жару в конце месяца.
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