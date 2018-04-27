В пятницу, 27 апреля, синоптики обещают дожди во всех регионах, кроме запада. Днем от +13 до +25. Теплее всего сегодня на востоке и юге.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе переменная облачность без осадков. Днем +16…+19.

На севере дождь, днем +13…+18.

В центре осадки возможны в Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях. Днем +16…+19.

На востоке дождь, днем +17…+25.

На юге дождь, днем +20…+25.

В Киеве 27 апреля дневная температура составит +16…+18. Днем дождь.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 23 па 30 апреля.

Как сообщала "Страна", синоптики обещают теплый май и "африканскую" жару в конце месяца.