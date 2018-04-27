В четверг, 26 апреля на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сьюпириор (штат Висконсин, США) случился взрыв. В результате пострадало около 20 человек.

Власти призвали людей, находящихся в радиусе мили (1,6 км) от нефтеперерабатывающего завода - покинуть его территорию, передает Time.

Сообщение о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе пожарная служба получила примерно в 10:06 по местному времени (18:06 по Киеву).

По словам мэра Джима Пейна, пострадали 20 человек. Шесть из них доставили в больницу, но в целом ситуация стабильная. Огонь погасили, но позже начальник местной полиции сообщил, что пламя вспыхнуло вновь.

"Управление аварийных ситуаций округа Дуглас выдало ордер на эвакуацию. Поэтому, если вы находитесь в радиусе 1 мили от нефтеперерабатывающего завода, в 10 милях на юг, пожалуйста, покиньте территорию", - сообщил начальник полиции.

Фото: twitter.com/WDAYnews

фото: twitter.com/SuperiorPolice

Как сообщала "Страна", в подмосковной Балашихе произошел сильный пожар на авиазаводе "Рубин".

Напомним, что под Киевом пылал ресторан "Матрешка".