В четверг, 27 апреля появились фотографии с секретной апрельской встречи тогда еще главы ЦРУ Майка Помпео и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Снимки опубликовала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Замечательно, что госсекретарь Помпео утвержден в должности. Его отличная работа поможет президенту (Дональду Трампу - Прим.Ред.) в его усилиях по денуклеаризации Корейского полуострова", - написала Сандерс, отметив, что две фотографии были сделаны во время поездки Помпео в Пхеньян в первые выходные апреля.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Помпео, в должности главы ЦРУ, встречался с Ким Чен Ыном.

Главной темой их переговоров, вероятно, была подготовка встречи лидера КНДР с Трампом, которая должна состояться не позднее начала июня 2018.

Фото: twitter.com/PressSec

Ранее мы разбирались почему КНДР закрывает свою эффективную ракетную программу.

Как сообщала "Страна", Сенат США одобрил кандидатуру нового госсекретаря. Майк Помпео был утвержден с перевесом в 15 голосов.