В четверг, 26 апреля в Лондоне и Марселе состоялись первые полуфиналы Лиги Европы.

"Арсенал" принимал мадридский "Атлетико", а "Марсель" экзаменовал сенсационно пробившийся так далеко в турнире скромный австрийский "Зальцбург".

Арсенал - Атлетико Мадрид 1 - 1



Уже на 10-й минуте матче в Лондоне защитник "Атлетико" Врсалько получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Арсенал" постарался преобразовать свое преимущество в количестве - в качественный перевес на табло.

На 61-й минуте Уилшир исполнил навес на линию вратарской, Ляказетт выиграл верховую борьбу за мяч и точно пробил по воротам гостей.

После обидного гола мадридцы "не опустили ног" и всеми силами, в меньшинстве, постарались отыграться. Их желание исполнилось через 20 минут.

Антуан Гризманн перехватил мяч в борьбе с защитником "Арсенала" и пробил прямо во вратаря хозяев, однако тут же - вторым темпом точно отправил мяч в ворота. 1 - 1.

До завершения поединка счет на табло не изменился. "Атлетико" увозит важнейшую результативную гостевую ничью с собой в Испанию.

Марсель - Зальцбург 2 - 0



Футболисты "Марселя" по праву хозяев поля и престижа чемпионата выглядели фаворитами на фоне "Зальцбурга" и сумели доказать на поле обоснованность первой части этого предложения.

Счет был открыт уже на 15-й минуте игры. Пайе навесил на дальнюю штангу, вратарь гостей Вальке ошибся на выходе и Товен головой забил мяч в пустые ворота.

Второй гол хозяева поля забили во втором тайме.

На 63-й минуте игры, спустя три минуты после выхода на замену, нападающий "Марселя" и сборной Марокко Клинтон Нджие получил мяч в штрафной после передачи Пайе и пробил точно в правый угол ворот "Зальцбурга".

Хозяева сумели удержать комфортный счет до финального свистка и теперь могут со спокойной душой ехать на ответный матч в Австрию.

Видео: youtube.com/ВИДЕОНОВОСТИ О ФУТБОЛЕ

Ответные поединки в Мадриде и Зальцбурге пройдут в следующий четверг, 3 мая.

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