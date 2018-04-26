Национальные архивы США в четверг, 26 апреля, обнародовали документы по делу о пытках подозреваемых, которые координировались кандидатом на пост главы ЦРУ Джиной Хаспел.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Предложенный Дональдом Трампом кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел лично руководила пытками задержанного ЦРУ в 2002 году, что включало три пытки с применением воды, после чего был издан приказ об уничтожении видео об использовании пыток", - сообщается в документах.

Отмечается, что документы "включают новую и менее отредактированную версию отчета Генерального инспектора ЦРУ 2004 года и материалы из рассекреченного доклада Комитета сената США по разведке о пытках, проводимых Джиной Хаспел в 2002 году, когда она руководила тайной базой ЦРУ "Detention Site Green" в Таиланде".

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Хаспел на пост госсекретаря после того, как прежнему руководителю Управления, Майку Помпео, было предложено возглавить госдеп США. В случае своего утверждения Хаспел станет первой женщиной во главе ЦРУ.

Ранее сообщалось, что Human Rights Watch против кандидатур нового госсекретаря и главы ЦРУ.

Также отметим, что ЦРУ впервые в истории может возглавить женщина.