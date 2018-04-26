В полиции Киева приняли заявление о нападении радикалов от главы Прогрессивной социалистической партии Украины Наталии Витренко.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"К правоохранителям в 14:30 поступило сообщение, что у судебного учреждения на улице Большая Васильковская группа лиц бросила пакет с белым веществом в сторону двух представителей политической партии. После совершения неправомерных действий правонарушители скрылись", - говорится в опубликованном сообщении.

На месте атаки работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, которая задокументировала событие. Правоохранители приняли заявление от пострадавших.

Сотрудники полиции занялись установлением всех обстоятельств правонарушения и лиц, его совершивших. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Как сообщала "Страна", радикалы из С14 избили православного активиста, врача-кардиолога Валентина Лукияника. Благодаря выбежавшим соседям его не успели добить. Врача-кардиолога избивали "ломиками".

Отметим, что радикалы из С14 около памятника генералу Ватутину в Киеве напали на Юрия Бойко.