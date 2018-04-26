В марте 2018 государственный долг Украины увеличился на $600 миллионов до - $77,4 миллиарда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В национальной валюте госдолг сократился на 0,73%, или на 15,01 млрд грн. Текущий уровень - 2,054 трлн грн.

По данным министерства, сокращение госдолга в марте в гривневом эквиваленте произошло, в основном, за счет разницы курсов валют на конец отчетного периода по сравнению с предыдущим.

Государственный долг в марте сократился на 0,48% - до 1,773 трлн грн (в долларах вырос на 1,04% - до 66,79 млрд долларов), в том числе внешний - на 1,38%, до 1,022 млрд грн (в долларах вырос на 0,12% - до 38,51 млрд долларов).

Гарантированный государством долг в марте сократился на 2,27% - до 280,75 млрд грн (в долларах - на 0,78%, до 10,58 млрд долларов), в том числе внешний - на 2,42%, до 267,06 млрд грн (в долларах - на 0,93%, до 10,06 млрд долларов).

Официальный курс гривны, по которому Минфин рассчитывает долг, в марте укрепился до 26,54 грн/дол с 26,95 грн/дол, или на 1,5%, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн/дол.

Как сообщалось, соотношение совокупного государственного и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%. В том числе, прямой долг сократился до 61,5% с 69,2% ВВП, гарантированный - до 10,3% с 11,7% ВВП.

Как сообщалось, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в 2017 году в долларовом выражении увеличился на 7,5%, или на 5,3 млрд долларов - до 76,31 млрд долларов, а в гривне - на 11%, или на 211,9 млрд грн, до 2,142 трлн грн.

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Как сообщала "Страна", Минфин опубликовал график выплат госдолга до 2045 года. С 2018 по 2022 год включительно Украине предстоит оплатить 1,303 триллиона гривен.