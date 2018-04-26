Суд присяжных в Пенсильвании (США) признал актера и комика Билла Косби виновным по трем пунктам в деле об изнасиловании.

Об этом сообщает CNN.

Теперь 80-летнему Косби грозит до 30 лет тюрьмы - по 10 лет за каждый пункт дела.

В соответствии с обвинениями, в 2004 году он накачал наркотиками женщину по имени Андреа Констанд, после чего изнасиловал ее.

Сторона защиты актера не отрицает факт сексуальной связи, однако заявляет, что он имел место по обоюдному согласию. Адвокаты намерены подать апелляцию на решение суда.

CNN отметил, что за последние несколько лет десятки женщин выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах и изнасиловании в адрес Косби. При этом только обвинения со стороны Констанд привели к судебным разбирательствам по уголовному делу.

Билл Косби получил широкую популярность в США в 1960-х годах с выходом телесериала "Я - шпион". За главную роль в этом сериале он получил американскую телевизионную премию "Эмми", став первым чернокожим актером, удостоившимся этой награды. В 1969 году на экраны телевизоров в США вышла комедийная программа "Шоу Билла Косби".

Как сообщала "Страна", прокуроры начали проверять обвинения против скандального Кевина Спейси. Делом актера занимается подразделение по выявлению и предупреждению преступлений на сексуальной почве.

Отметим, что охотницу на олиграхов Настю Рыбку обвинили в изнасиловании.