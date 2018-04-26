В минувшее воскресенье, 22 апреля, в Харькове прошел матч второй лиги между Металлистом-1925 и Днепром. Хозяева выиграли со счетом 3 - 0, но главное не это.

После игры произошел возмутительный случай, когда ультрас провоцировали харьковскую полицию.

Видео инцидента выложили пользователи соцсетей.

На видео представитель фанатского движения "Металлиста-1925" бьет по шлему полицейского. После этого он переходит к другому полицейскому и пытается унизить его, срывая шлем и ругаясь. "Давай драться! Ты ж хочешь драться? Давай драться", - говорит болельщик.

Полицейские почему-то никак не реагировали на оскорбления и унижения.

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Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что во время матча Мариуполь-Динамо ультрас забросали камнями копов.

Также мы рассказывали, что появилось видео, как болельщики поздравили ХК Донбасс с победой в чемпионате Украины по хоккею.