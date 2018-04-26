В пятницу, 27 апреля, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретит на границе лидера КНДР Ким Чен Ына, чтобы провести историческую встречу.

Важнейшими темами намеченного саммита Севера и Юга станет ядерное разоружение и мир на полуострове, передает ВВС.

Каждую деталь саммита уже спланировали - от расписания до обеденного меню. Сначала Мун Чээ Ин встретит Ким чен Ына и его делегацию из девяти чиновников на конкретных блоках демаркации границы. Затем южнокорейские почетные караулы будут сопровождать лидеров к площади в Панмунджоми, военном комплексе в демилитаризованной зоне между двумя странами.

После первого этапа переговоров, стороны пойдут на обед отдельно, а северокорейский лидер со своей делегацией вернется на свою сторону границы.

"На церемонии после обеда лидеры посадят сосну с почвой и водой из обеих стран, что будет символизировать "мир и процветание". После этого они вместе прогуляются, а затем начнется следующий раунд переговоров", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что завершится саммит подписанием соглашения между сторонами, а затем они объявят совместное заявление. А вот банкет состоится уже "на южной" стороне.

Стало известно, что разведки двух стран готовят встречу Трампа и Ким Чен Ына.

Также Южная Корея прекращает вещание против КНДР на границе.