Сотрудники прокуратуры Киева объявили о подозрении полицейскому. Его заподозрили в злоупотреблении служебным положением и соучастии в кражах, совершенных на ж/д вокзале Киева организованной преступной группой.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

По данным следствия, оперуполномоченный районного управления полиции, действуя в составе преступной группы, прикрывал профессиональную воровку, которая действовала на территории железнодорожного вокзала. Она использовала сильнодействующее фармакологическое средство - вероятно, клофелин.

Полицейскому объявили о подозрении по ч. 2 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия" УК Украины и ч. 5 ст. 185 "Кража, совершенная организованной группой" УК Украины.

Тем временем женщине - воровке объявили о подозрении по ч. 5 ст. 185 "Кража, совершенная организованной группой" УК Украины.

В настоящее время в Голосеевский районный суд города Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", стало известно расписание ретропоезда, который запустят в Киеве на майские праздники.

Поезд будет отправляться с первого пути станции Киев-Пассажирский 1 и 9 мая в 13:45, а заканчиваться путешествие будет прибытием на главный вокзал столицы в 16:19.

Напомним, что прокуратура начала расследование о возможной подделке решения суда по делу Екатерины Амосовой.