И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила с новыми советами для украинцев. В этот раз она рассказала, как восстановить свои силы, если вы много и тяжело работаете.

Ульяна Супрун в Facebook уверяет, что ее советы помогут сохранять больше энергии на все полезные дела.

Совет №1 - Спите

"Банально, но что поделаешь. Если вы не спите - вы не отдыхаете, а если не отдыхаете - усталость вас никогда не оставит. Поэтому сон - это первое, на что надо обратить внимание, если вы постоянно чувствуете себя усталыми.

Взрослым в возрасте от 18 - 60 лет нужно спать не менее 7 или более часов в сутки, детям 6 - 12 лет нужно спать 9 - 12 часов в сутки, 13 - 18 лет - 8 - 10 часов.

Старайтесь засыпать и просыпаться в одинаковое время, а чтобы улучшить качество сна, не пользуйтесь электронными устройствами, избегайте переедания, употребления кофеина и алкоголя перед сном.

Совет №2 - Больше двигайтесь

Физическая активность - последняя вещь, которая может прийти в голову, когда вы устали. Однако исследования показывают, что даже умеренное увеличение количества физических упражнений может существенно повысить уровень энергии. Уровень необходимой физической активности может варьироваться в зависимости от вашего возраста, пола, веса и физической подготовки.

Совет №3 - Следите за питанием и пейте достаточно воды

Неправильное питание и недостаточное количество потребленных калорий могут вызывать усталость. Поэтому важно питаться сбалансировано и пить достаточно воды.

Отдельные советы для сохранения энергии и борьбы с усталостью:

Употребляйте пищу чаще (раз в пару часов), но меньшими порциями.

Обращайте внимание, что различные продукты превращаются в энергию разными темпами. Например, простые сахары (это то печенье, которое вы покупаете) могут дать вам быстрый, но непродолжительный подъем сил, зато цельнозерновые продукты и здоровые ненасыщенные жиры предоставляют энергию на длительное время.

Разумно употребляйте кофеин

Он может увеличить или уменьшить уровень энергии в зависимости от того, когда и сколько его употреблять. Не употребляйте много кофеина после обеда и непосредственно перед сном.

Если изменение образа жизни вам не помогает - стоит обратиться к врачу.

Постоянная усталость может быть симптомом многих заболеваний, в частности диабета, сердечно-сосудистых болезней, артрита, анемии, заболеваний щитовидной железы, апноэ или синдрома хронической усталости.

Будьте внимательны к себе, ведите здоровый образ жизни и при необходимости консультируйтесь с врачом", - подытожила Ульяна Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", у Супрун хотят отменить "неэффективные" прививки для детей

Мы также писали, что Супрун развенчала страшилку о гормональных контрацептивах, от которых у женщин растут усы

Ранее Супрун рассказала о вреде смартфонов и планшетов перед сном.