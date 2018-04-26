В городе Балашиха Московская область сегодня, 26 апреля, вспыхнул сильный пожар на территории завода авиационной корпорации "Рубин". Сообщается о взрывах.

"В Балашихе сильный пожар. Горит (и даже взрывается) завод "Рубин", - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Местные жители публикуют видео пылающего завода, на которых виден огонь и клубы дыма.

Предприятие занимается производством продукции для авиастроения: тормозных и нетормозных колес, приводов-генераторов, плунжерных насосов, насосных станций, гидромоторов, ряда агрегатов управления.

Видео: youtube.com/Ruslan Rus

Видео: youtube.com/M1ha1L

Как сообщала "Страна", в Харькове прохожий спас из огня двухлетнего мальчика и пожилого мужчину. Алексей, работавший неподалеку от места пожара, заметил пламя в окне 2-го этажа пятиэтажки. Он подбежал к дому, сообщил его жителям о пожаре, а также самостоятельно принял первоочередные меры по тушению.

Также мы писали о том, что на авиашоу в Сингапуре загорелся самолет.