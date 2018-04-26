Восстановленный судом в должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины Сергей Бочковский утром в пятницу, 27 апреля, намерен выйти на работу, сообщил его адвокат Игорь Федоренко.

"Сегодня суд признал противоправным распоряжение Кабмина от 25 марта 2015 года об увольнении Сергея Бочковского с должности главы ГСЧС и соответствующий приказ ГСЧС. Наш клиент восстановлен в должности с 25 марта 2015 года. Завтра в 9:00 он намерен приступить к выполнению своих обязанностей", - цитирует адвоката пресс-служба адвокатского объединения "Авер Лекс".

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Федоренко отметил, что история с уголовным делом в отношении Бочковского длится почти три года. Он подчеркнул, что решение, вынесенное 26 апреля Окружным административным судом Киева подтверждает правоту Бочковского, а невыполнение решения суда влечет за собой уголовную ответственность.

Напомним, что сегодня, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении Бочковского с должности главы ГСЧС. Суд также определил взыскание с ГСЧС Украины в пользу Бочковского средней заработной платы за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года по день фактического восстановления в должности.

Напомним, что экс-главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого обвиняют в хищении 6,5 млн грн. Речь идет, в частности, о фальсификации документов, незаконном выделении резервных денег на госзакупки и непрозрачные тендеры.

Также, их обвиняют в вымогательстве от 30 до 50 тысяч гривен ежемесячно от руководителей территориальных подразделений ГосЧС.

Сами обвиняемые категорически отрицают свою виновность и неоднократно заявляли о том, что готовы пройти тест на детекторе лжи.

Как сообщала "Страна", Бочковский и Стоецкий проходят процедуру возвращения на службу.

Ранее суд завернул иск Соломатиной к НАПК о восстановлении в должности.