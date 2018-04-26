Американский политический деятель и эксперт по вопросам внешней политики Пола Добрянски рассматривается в качестве кандидата на одну из высоких должностей в Госдепе США. Она имеет украинские корни.

Об этом в четверг, 26 апреля передает американское агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.

"Администрация Трампа планирует номинировать Полу Добрянски, высокопоставленного дипломата времен президента Джорджа Буша, на высокую политическую должность в Государственном департаменте", - cообщили источники.

Добрянски работала специальным посланником США в Северной Ирландии, а также заместителем государственного секретаря США по глобальным делам.

Планируется, что она заменит заместителя госсекретаря по политическим вопросам Томаса Шеннона, который сейчас находится на второй по рангу должности во внешнеполитическом ведомстве США и уже заявил о намерении уйти на пенсию.

Назначение Полы Добрянски подчеркивает, насколько быстро президент США Дональд Трамп и новый госсекретарь Майк Помпео заполняют руководящие структуры аппарата Государственного департамента.

Сейчас Добрянски работает старшим научным сотрудником Центра наук и международных отношений Белфер в Гарварде.

Пола Добрянски родилась в американской семье украинского происхождения. Ее отец Лев Добрянски много лет возглавлял Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА).

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