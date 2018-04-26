Министр обороны Украины Степан Полторак утвердил План создания на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает сайт Минобороны.

"Планом предусмотрен переход на новый формат работы в военных комиссариатах. Целью создания таких центров является повышение эффективности работы с военнообязанными, резервистами и ветеранами в системе предоставления услуг по их социальной и правовой защите", - заявил Полторака.

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