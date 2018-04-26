В Пенсионном фонде Украины завершили перерасчет пенсий военным пенсионерам.

Об этом в эфире "5 канала" сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Могу сообщить приятную новость для наших военных пенсионеров - сегодня фактически Пенсионный фонд Украины завершил пересчет пенсий военных пенсионеров. То есть мы выполнили данное обещание, что к 1 мая все пенсии военным будут пересчитаны", - заявил чиновник.

Он напомнил, что повышенные пенсии получат 544 тыс. военных пенсионеров.

"Страна" разбиралась, как будут пересчитывать пенсии селянам и чем закончатся "точечные" индексации.

Премьер-министр заявлял, что правительство "решает вопрос повышения пенсий тем, кто имел стаж, но выплаты были копеечными". "Это колхозники, те, кто работал в тени за минимальные деньги. Серьезный вопрос, и мы дадим ответ", - пообещал Гройсман.

Напомним, что предприятия заставят отчитываться о трудостройстве украинцев предпенсионного возраста.