В столице США, Вашингтоне состоялась церемония присяги нового госсекретаря Майкла Помпео. Ранее его кандидатуру утвердили в сенате.

Об этом в четверг, 26 апреля 2018 сообщила официальный представитель госдепа США Хизер Нойерт, передает Интерфакс.

"Судья Верховного суда Самюэл Алито привел к присяге госсекретаря", - говорится в заявлении Нойерт.

Кандидатуру Помпео поддержало большинство сенаторов. За него проголосовали 57, против - 42 сенатора.

Ожидается, что в пятницу Помпео в рамках первой рабочей поездки направится в Брюссель, где он будет представлять США на встрече глав МИД стран НАТО.

Кроме того, вскоре он планирует посетить Израиль, Саудовскую Аравию и Иорданию.

Как сообщала "Страна", Майкл Помпео тайно встретился с Ким Чен Ыном. По данным журналистов, он побывал в Северной Корее во время пасхального уикенда. Цель - подготовка почвы для личной встречи Дональда Трампа с лидером КНДР.

Напомним, что Помпео поддержал предоставление Украине "оборонительных вооружений".