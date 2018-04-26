В ночь с 26 апреля на 27 апреля закрывается движение трамвайного маршрута № 3 с 00:00 до -5:30 в связи с прокладкой инженерных сетей на станции линии скоростного трамвая "Кольцевая дорога".

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Последние отправления трамвайного маршрута № 3:

со станции "Ул. Старовокзальная": 23:15, 23:30;

со станции "Кольцевая дорога": 23:30, 23:50.

Трамваи маршрута № 1 будут курсировать по собственному графику.

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