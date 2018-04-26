В Израиле наводнение унесло автобус с кадетами, погибло девять человек
В Израиле, 26 апреля, в результате наводнения погибли 8 девушек и один парень. Они были слушателями курсов предармейской подготовки и ехали на автобусе, который просто смыло потоком воды.
Об этом сообщает израильское издание Mignews.
Погибшие являлись учениками предвоенной академии Бней-Цион из Тель-Авива.
"Они находились в автобусе, который подхватил и унес вышедший из берегов ручей Цафит в долине Арава. В целом группа включала 24 человек. Часть из них удалось спасти, но некоторые выжившие ученики страдают от переохлаждения", - говорится в сообщении.
По информации издания newsru.co.il, к спасательной операции, которая продолжалась более четырех часов, были привлечены бойцы спецподразделения 669, военные вертолеты и добровольцы.
"Спасатели сразу обнаружили 13 подростков, которым удалось самостоятельно спастись. 11 из них не требовалась медицинская помощь, двое подростков с переохлаждением и ушибами были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве", - отмечают в издании.
Отмечается, что еще одна девушка считается пропавшей без вести. В 20:15 по местному времени правоохранители сообщили, что поисковая операция в долине Арава приостановлена из-за тяжелых погодных условий. Поиски последней пропавшей девушки возобновятся утром.
В настоящее время из-за наводнений в Израиле перекрыты многие участки трасс 90, 40 и 25.
Видео: youtube.com/Haaretz הארץ
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