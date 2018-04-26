Народный артист СССР Армен Джигарханян доставлен в больницу в состоянии комы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"Армен Борисович срочно был госпитализирован в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал источник.

Он не уточнил, в какую именно больницу поступил актер.

В окружении Джигарханяна подтвердили экстренную госпитализацию актера. "Срочная госпитализация и его состояние: последствие воспаления лёгких, которое он не долечил в январе. Мы призываем СМИ не поднимать ажиотаж вокруг этой сложной для родных и близких Армена Борисовича ситуации и не беспокоить работников медицинского учреждения, где находится сейчас Джигарханян", - рассказала юрист Элина Мазур.

Это уже третья госпитализация актера с начала года. 17 января Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве в городскую клиническую больницу 1 им. Пирогова с подозрением на гипертонический криз. Ранее сообщалось, что у врачей были подозрения на невралгию, они также не исключали, что артист мог подхватить вирус. Медики провели осмотр, сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, никаких серьезных заболеваний у него выявлено не было.

31 января Джигарханяна повторно доставили в одну из смосковских больниц. Он был выписан из больницы 2 февраля.

Напомним, что 82-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Известен по ролям в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца". Народный артист СССР, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.

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