В течение марта и апреля 2018 на Закарпатье в кабинетах чиновников разного уровня были обнаружены шесть незаконных прослушивающих устройств.

Об этом сообщил спикер Закарпатской ОГА Ярослав Галас в эфире телеканала "112 Украина".

Среди прочих неизвестные лица прослушивали областное управление Госаудитслужбы Украины в Закарпатской области.

"У нас за последние два месяца, даже неполные, уже 6 фактов выявленных подслушивающих устройств в кабинетах руководителей разного уровня. Это руководители, как правило, структур, которые подчиняются Киеву, в том числе контролирующих органов, например областного управления Госаудитслужбы Украины в Закарпатской области. Кроме того, двое заместителей лесного хозяйства управления лесного хозяйства, руководители автодорожной отрасли", - сказал Галас.

По его словам, шестое по счету устройство обнаружили сегодня, 26 апреля.

"На сегодня обнаружили подслушивающее устройство и в кабинете председателя районного суда. По этому поводу даже было обращение областного совета в начале этого месяца к министру внутренних дел с просьбой направить комиссию для проверки и привлечь к ответственности этих работников, речь идет об экономическом подразделении МВД, которое напрямую подчиняется Киеву", - отметил спикер Закарпатской ОГА.

Он подчеркнул, что аппаратура нелегальная - "это уже исследовали, она является "серой", закупленной в Китае неофициально, незаконно".

Ярослав Галас высказал предположение, что чиновников незаконно прослушивают не ради борьбы с коррупцией, а "как для провокации взятки, так и просто для заработка".

Как сообщала "Страна", НАБУ опубликовало пленки "аквариумной прослушки" Холодницкого.

Напомним, что Луценко рассказал, почему в кабинете Холодницкого установили "аквариумную прослушку".