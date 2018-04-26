Радикалы из группировки С14 напали на православного общественного деятеля, врача-кардиолога, председателя Киевского православного братства св. Архангела Михаила, Украинской Православной Церкви Валентина Лукияника.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Скворцов в Facebook.

Благодаря выбежавшим соседям его не успели добить. Радикалы избивали врача-кардиолога "ломиками".

"Лукияника только что избили С14. Три дня выжидали под домом. Выскочили соседи и спасли. Били ломиками. Когда соседи их разогнали, грозились делом от СБУ. Уехали на белом бусике. Номера чуть позже", - указано в опубликованном сообщении.

В своем ЖЖ Дмитрий Скворцов рассказал, что Лукиянык отбивался от националистов древком от хоругви.

"Напали с ломиками. 5 человек. Еще двое сидели в микроавтобусе (наверное, водитель и тот, что снимал). Выскочили соседи и спасли. По словам соседей, парни три дня крутились под домом. Получается, вычисляли.

Был кто-то из "провидныкив" С14. Но не Карась. Валентин фамилию забыл. Потом опознает. Сейчас у него полиция и скорая.

С С14 Валентин сцепился еще во время защиты Десятинного монастыря. Потом православные братства пикетировали Киевсовет, когда там рассматривался вопрос сноса Десятинного монастыря. Кстати, квартиру ему сожгли перед 9 мая два года назад.

П.С. Вроде, легко отделался. Сам отбивался древком от хоругви, а тут и соседи подскочили", - написал Дмитрий Скворцов.

Отметим, что ранее нападавшие радикалы из С14 угрожали защитникам врача "делом от СБУ".

Фото: facebook.com/Дмитрий Скворцов

Как сообщала "Страна", радикалы окружили Десятинный монастырь, но быстро ушли. Ранее праворадикальная организация С14 анонсировали проведение "тематических акций" под Десятинным монастырем Рождества Пресвятой Богородицы на 20-21 апреля.

Ранее радикалы пришли в Лавру в поисках воюющих на Донбассе сепаратистов.

Напомним, что братия Киево-Печерской Лавры просит молитв.