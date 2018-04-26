Магазин беспошлинной торговли Le Clos, расположенный в аэропорту Дубаи, продал две винтажные бутылки виски на общую сумму 4 400 000 дирхамов ($1 200 000), что является абсолютным рекордом стоимости алкоголя. Об этом сообщает Lovin Dubai.

Две очень редкие бутылки The Macallan 1926 с наклейками, нарисованными художниками Питером Блейком и Валерио Адаме, были приобретены неизвестным коллекционером на этой неделе.

Фото: lovindubai.com/

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