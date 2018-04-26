Перед майскими праздниками пришла позитивная новость. На территории лесопарковых хозяйств Киева и области уже обустроены 38 зон для отдыха с необходимым инвентарем.

Об этом в четверг, 26 апреля сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Среди инвентаря, который есть в наличии в данных зонах для отдыха: лесная мебель, сформированное место для костра, накрытия от непогоды.

Участки ограждены минерализованными полосами, чтобы обезопасить от пожара зеленые насаждения.

"В коммунальном объединении отметили, что в этот предпраздничный период будет усилено патрулирование лесопарковых хозяйств. Как известно, разжигать костер в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха, запрещено. Действующим законодательством (ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях) за разжигание костра в местах, не предусмотренных для этого, предусмотрен штраф от 340 до 1360 грн", - сообщили столичные власти.

В "Киевзеленстрое" в 2018 году планируют открыть еще 5 цивилизованных мест для отдыха.

Фото: kievzelenbud.com

Как сообщала "Страна", в Киеве планируют открыть два новых пляжа в этом сезоне. В столице планируется открыть 13 пляжей и 17 зон отдыха у водных объектов без возможности купания.

Напомним, что МИД советует украинцам быть осторожными в Египте и не покидать отелей из-за военной операции против ИГИЛ.