Киеврада выделила 1,2 млрд грн на ремонт столичных дорог. Об этом говорится в сообщении Киевского городского совета.

В четверг, 26 апреля, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты внесли изменения в бюджет города Киева на 2018 год.

"Дополнительно 1,2 млрд гривен было направлено на строительство, ремонт и реконструкцию городских дорог. Еще 120 млн гривен депутаты направили на восстановление межквартальных проездов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще 800 млн столица получит от таможенного эксперимента и дополнительно 620 млн - от перевыполнения доходной части бюджета в первом квартале 2018 года. Кроме этого, на капитальные ремонты учебных заведений выделено 143,9 млн гривен. Еще 120 млн грн депутаты выделили на противодействие преступности в городе.

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