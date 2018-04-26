Киеврада выделила 1,2 млрд грн на ремонт столичных дорог. Об этом говорится в сообщении Киевского городского совета.

В четверг, 26 апреля, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты внесли изменения в бюджет города Киева на 2018 год.

"Дополнительно 1,2 млрд гривен было направлено на строительство, ремонт и реконструкцию городских дорог. Еще 120 млн гривен депутаты направили на восстановление межквартальных проездов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще 800 млн столица получит от таможенного эксперимента и дополнительно 620 млн - от перевыполнения доходной части бюджета в первом квартале 2018 года. Кроме этого, на капитальные ремонты учебных заведений выделено 143,9 млн гривен. Еще 120 млн грн депутаты выделили на противодействие преступности в городе.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что в Украине начинается сезон дорожных работ, который предусматривает проверки качества уже построенных и отремонтированных дорог, введение новых норм контроля качества дорог, которые строятся, а также введение контроля нагрузки транспорта.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2020 годы.

Как сообщала "Страна", в "Укравтодоре" обещают полностью отказаться от ямочного ремонта в 2020 году.

Ранее мы писала, подъездную дорогу до аэропорта "Борисполь" будут ремонтировать до конца мая.

Также стало  известно, что "уставший" Шулявский мост перекроют на полтора года. Схема объезда.

 

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!