Сотрудники прокуратуры Киева начали досудебное расследование о возможной подделке постановления Окружного административного суда г. Киева об обеспечении иска ректора Екатерины Амосовой в Министерство здравоохранения.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Представители Минздрава обратились в правоохранительные органы по поводу возможной подделки постановления Окружного административного суда г. Киева об обеспечении иска Екатерины Амосовой в Минздрав.

"Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины - подделка удостоверения или иного официального документа. Проведение расследования поручено СУ ГУ Национальной полиции в городе Киеве", - отмечают в министерстве.

В Минздраве говорят, что 10 марта некоторые СМИ распространили информацию о восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора и запрете проводить проверку НМУ им. Богомольца. В министерстве эту информацию назвали неправдивой.

"Хотя решение официально не поступало, Минздрав подал апелляционную жалобу в пределах сроков обжалования. Суд рассмотрел эту жалобу и установил, что указанное постановление судом выносилось. То есть суд не возобновлял Екатерину Амосову в должности ректора и не запрещал проводить проверку НМУ им. Богомольца", - отмечают в министерстве.

Как сообщала "Страна", студенты медуниверситета митингуют под Минздравом и требуют вернуть ректора Амосову.

Отметим, что Минздрав отстранил ректора Одесского медуниверситета из-за подозрений в коррупции.