Члены Сената США проголосовали за утверждение бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на посту государственного секретаря.

Об этом сообщает Reuters.

Против назначения Помпео были в основном сенаторы от Демократической партии.

Голосование еще продолжается, однако из 100 сенаторов за назначение Помпео уже проголосовало более половины.

Как сообщала "Страна", Трамп заявил, что члены Демпартии проголосуют против назначения Помпео новым госсекретарем США. По словам президента США, Майк Помпео должен стать "выдающимся госсекретарем".

Напомним, что кандидат в госсекретари, будучи главой ЦРУ, тайно встретился с Ким Чен Ыном.

По данным журналистов, Помпео побывал в Северной Корее во время пасхального уикенда. Он приезжал туда с целью подготовить почву для личной встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.