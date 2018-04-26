Лидер оппозиции Армении, депутат парламента Никол Пашинян в четверг заявил, что если парламент Армении не изберет его премьер-министром, то на этот пост "никто не будет избран". Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.



"Вчера народ выдвинул мою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Если парламентские фракции не изберут меня, то не изберут никого. В день выборов премьера мы соберем весь народ Армении на площадях. Пусть попробуют не выполнить волю народа ", - заявил Пашинян.

Он также добавил, что "бархатная революция не уступит власть коррумпированной системе".

"В Армении власть находится у народа, и этот процесс необратим", - отметил лидер оппозиции. Он добавил, что рассчитывает, на выдвижение на пост премьера консенсусом всех парламентских фракций

"Я считаю, что все парламентские фракции должны выдвинуть мою кандидатуру, поскольку я являюсь кандидатом от народа", - заявил Пашинян.

Кроме того, Пашинян заявил, что приглашает и. о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна на переговоры на своих условиях.

"Журналисты должны присутствовать во время всего процесса, нам нечего утаивать от общественности", - заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян 23 апреля под давлением оппозиции ушел в отставку. Согласно конституции страны, в течение семи дней после отставки премьер-министра парламентские фракции имеют право выдвинуть своих кандидатов на пост премьер-министра, после чего выборы главы кабмина проводятся открытым голосованием в парламенте.

Оппозиция требует избрать главой правительства "кандидата от народа" Никола Пашиняна. Правящая Республиканская партия согласна на досрочные парламентские выборы, но считает антиконституционным требование оппозиции об избрании ее лидера премьер-министром. Нового премьер-министра Армении собираются назначить 1 мая.

"Страна" сообщала, что в армянской оппозиции заявили, что у них нет "ни капли" антироссийских настроений.